Calvi Festival – Due eventi per il 7 agosto: Gaia Riposati in scena con “Diva Navi” e l’arrivo del format “RiavviaItalia live” (Di giovedì 6 agosto 2020) Calvi Festival 2020: il 7 agosto due appuntamenti: La sezione Teatro apre con Gaia Riposati in scena con “Diva Navi”Nel pomeriggio arriva anche a Calvi dell’Umbria il format di successo ‘Riavviaitalia Live”Alle ore 18.00, dal giardino del Monastero (ingresso libero) i partecipanti inizieranno una conversazione itinerante lungo le vie del paese. Alle ore 21.15 nel Giardino del Monastero (biglietto d’ingresso tre Euro ): spettacolo teatrale onirico. Un Battello, la sua navigazione, che si trasforma continuamente in una narrazione di avventure mirabolanti e visionarie. Calvi DELL’UMBRIA – Il Calvi Festival, entrando nel vivo della programmazione, ... Leggi su laprimapagina

OltreleColonne : Calvi Festival, doppio appuntamento con Calvi Teatro e con il format “RiavviaItalia live” per le vie di Calvi dell’… - UmbriaVivo : Il fine settimana al Calvi Festival, tutti gli appuntamenti - Umbria_N_Web : CALVI FESTIVAL- Il 7 agosto due appuntamenti: inizia Calvi Teatro con Gaia Riposati in 'Diva Navi' e il format 'Ria… - tusciatimes : Calvi Festival 2020: il 7 agosto due appuntamenti: la sezione Teatro apre con Gaia Riposati in scena con “Diva Navi… - Umbriaecultura : Tris di grandi titoli per il Cinema sotto le Stelle del Calvi Festival -