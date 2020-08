Basilea-Eintracht 1-0, gli svizzeri approdano ai quarti (Di giovedì 6 agosto 2020) Quella del St.Jacob Park non è stata una partita brillante. Il Basilea ha tranquillamente tenuto in mano il gioco confermando ciò che produsse lo scorso marzo. L’Eintracht invece non è riuscito a dare vita alla remuntada, praticamente impossibile visto il 3-0 dell’andata. Gli uomini di Hütter hanno decisamente deluso le aspettative creando poco e niente. Per gli svizzeri arriva un risultato storico, dei quarti di finale che la vedranno confrontarsi contro gli ucraini Shakhtar Donetsk. Cronaca del match Partita molto fallosa quella che vede l’Eintracht alla disperata ricerca di reti nel fortino del Basilea. C’è da recuperare il pesantissimo 3-0 subito alla Commerzbank Arena di Francoforte. Gli svizzeri ... Leggi su sport.periodicodaily

