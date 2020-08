Arthur torna a Barcellona (per risolvere il contratto) (Di giovedì 6 agosto 2020) Arthur Melo ha comunicato al Barcellona che tornerà domani per trovare un accordo per la risoluzione del contratto. Il club blaugrana gli ha risposto che, prima di entrare in contatto con la squadra, dovrà sottoporsi al test PCR e incontrare la segreteria tecnica, che dovrà dargli il permesso per tornare al lavoro. Arthur non si è presentato all’allenamento dopo la settimana di ferie concessa da Setièn al termine del campionato. Non vuole più giocare con il Barça e il suo ritorno è motivato solo dalla volontà di sbloccare la trattativa per la risoluzione del contratto. Il brasiliano si sente maltrattato dal club catalano per il modo in cui è stato ceduto alla Juventus. Da allora, il suo rapporto con ... Leggi su ilnapolista

