Albergatore non paga l'affitto causa lockdown, il giudice gli dà ragione (Di giovedì 6 agosto 2020) AGI - L'albergo è chiuso per Covid, il gestore non paga l'affitto per tre mesi e il giudice gli dà ragione negando lo sfratto al proprietario dell'immobile. E' successo a un Albergatore di Catania, titolare della ‘Domus Matri', hotel in via Etnea proprio dinanzi la villa Bellini. Difeso dagli avvocati Antonino Ciavola e Giuseppe Aliffi, il locatario dell'immobile ha ottenuto dal giudice civile del tribunale di Catania Elena Anna Codecasa il rigetto dello sfratto da parte del proprietario per i mancati pagamenti delle mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno. I legali hanno motivato in applicazione dell'articolo 91 del Dpcm ‘CuraItalia' secondo cui l'inadempimento del pagamento delle ... Leggi su agi

Albergatore non paga l'affitto causa lockdown, il giudice gli dà ragione

Abbiamo fatto il punto sull'andamento con i rappresentanti degli albergatori, Alessio Contoli (Confesercenti) e Gianfranco Roggeri (Federalberghi). Dopo giugno e luglio con l'amaro in bocca, le previs ...

