Uomini e Donne, Giovanna Abate su Sammy Hassan: “L’amaro per quegli 8 giorni insieme” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Giovanna Abate ex tronista di Uomini e Donne ha partecipato alla popolare trasmissione in un periodo davvero particolare e anomalo dovuto all’effetto Coronavirus. Il suo percorso nel programma di Maria de Fillippi non è stato fortunato nè come come corteggiatrice nè come tronista e questo l’ha segnata sentimentalmente nonostante un affetto del pubblico inaspettato. Giovanna ha scelto Sammy Hassan alla fine del suo percorso, ha preferito il milanese a David Basolo a cui si era molto affezionata. Purtroppo la storia fra i due è durata poco più di 8 giorni e per Giovanna è stato difficile comprendere che Hassan non era realmente interessato a lei. In questi ... Leggi su quotidianpost

