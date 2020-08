Uefa affida a Sky il Virtual Audio per Finals Champions ed Europa League (Di mercoledì 5 agosto 2020) La Uefa ha commissionato a Sky Deutschland la produzione dell'offerta sonora dello stadio per le "Finals 2020" della Uefa Champions League... Leggi su digital-news

La UEFA ha commissionato a Sky Deutschland la produzione dell'offerta sonora dello stadio per le "Finals 2020" della UEFA Champions League ("UCL") e della UEFA Europa League ("UEL") si terrà questo me ...Siviglia – Roma, partita valida per gli ottavi di finale di Europa League, è stata affidata all’arbitro olandese Björn Kuipers L’Uefa ha deciso di affidare Siviglia – Roma, partita valida per gli ...