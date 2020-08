SuperQuark 2020 quarta puntata: anticipazioni 5 agosto (Di mercoledì 5 agosto 2020) SuperQuark 2020 quarta puntata. Mercoledì 5 agosto in prima serata su Rai 1 torna il programma di divulgazione scientifica condotto da Piero Angela. Tra curiosità sul mondo della natura e sulle nuove tecnologie, ecco anticipazioni su argomenti e rubriche di stasera. DOVE VEDERE DIRETTA E REPLICA DELLE PUNTATE Nel quarto appuntamento con SuperQuark, il programma di Piero Angela, il documentario naturalistico della BBC, della serie “Sette continenti un Pianeta”, ci porterà in viaggio in l’Australia. Un continente antico, che al tempo dei dinosauri si è staccato dagli altri e che grazie all’isolamento e a particolari condizioni climatiche si è trasformato in uno scrigno prezioso, custode di ... Leggi su cubemagazine

SuperQuarkRai : Un nuovo studio sull’andamento della popolazione. Piero Angela anticipa le tendenze per l’Itaia: la popolazione si… - TvItaMemories : #StaseraInTv (5 agosto 2020) #Rai1 - #SuperQuark #Rai2 - #SquadraSpecialeCobra11 #Rai3 - Un Fragile Legame #Rete4… - SMSNEWSOFFICIAL : Stasera su Rai 1 a “Superquark” viaggio in Australia - Paogiu : RT @SuperQuarkRai: Un nuovo studio sull’andamento della popolazione. Piero Angela anticipa le tendenze per l’Itaia: la popolazione si dimez… - simo_brg : RT @SuperQuarkRai: #PieroAngela e lo sguardo del gorilla, gli animali del Sud America, Dante e Beatrice raccontati dal professor #Alessandr… -