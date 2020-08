Sesso, bugie e videotape: stasera su La7d il film di Steven Soderbergh (Di mercoledì 5 agosto 2020) Va in onda stasera su La7d, alle 21:30, Sesso, bugie e videotape, il film diretto da Steven Soderbergh nel 1989, vincitore della Palma d'oro a Cannes. stasera su La7d, alle 21:30, va in onda Sesso, bugie e videotape, il film del 1989 con cui Steven Soderbergh si è aggiudicato la Palma d'Oro durante la 42ma edizione del Festival di Cannes. John (Peter Gallagher), avvocato, è il marito di Ann (Andie MacDowell), una casalinga poco incline ad assecondare i desideri sessuali del marito. Dal canto suo John ha già un'amante, Cynthia, sua cognata, di temperamento opposto. Imbattutosi in Graham (James ... Leggi su movieplayer

Stasera_in_TV : LA 7D: (21:30) Sesso bugie e videotape (Film) #StaseraInTV 05/08/2020 #PrimaSerata #sessobugieevideotape @La7dTv - LuigiLocatelli : Un film fondamentale stasera in tv: SESSO, BUGIE E VIDEOTAPE di Steven Soderbergh (merc. 5 agosto 2020) - GuidaTVPlus : 05-08-2020 21:30 #LA7d Sesso, bugie e videotape #StaseraInTV - sendrins : Team Jess esattamente perchè? Non la chiama, la lascia a casa, le dice bugie, si incazza quando non fanno sesso, ri… - AvvMennillo : «Sesso, bugie e videotape» in tv: i tedeschi delusi (pensavano a un film erotico) e alt... -