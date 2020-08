Servizi, Buttafuoco: altro che Moro, il vero statista di riferimento di Conte e Ceausescu (Di mercoledì 5 agosto 2020) Pian piano, l’affare della lunga mano di Giuseppe Conte sui Servizi si sta allargando. Non solo il Copasir è pronto a chiedere chiarimenti ma anche nell’opinione pubblica la faccenda sta assumendo i contorni di una forzatura intollerabile. Nel giro di pochi giorni quella che la sinistra chiamerebbe “deriva autoritaria” se al governo ci fosse un esponente del centrodestra si è andata rafforzando. Prima il prolungamento dello stato d’emergenza senza motivo (meno di 50 italiani ricoverati in terapia intensiva per il Covid). Poi il voto per mandare a processo il capo dell’opposizione per un provvedimento condiviso dallo stesso Conte. Quindi la forzatura sulle nomine dei Servizi da prorogare con la scusa dello stato d’emergenza. Tutto allo scopo di prorogare il ... Leggi su secoloditalia

