Sergio Zavoli, storia di un cronista – L’omaggio al giornalista su Rai 1 (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sergio Zavoli, storia di un cronista è la scelta di Rai 1 per la sua prima serata di oggi, 5 agosto 2020. Il giornalista di radio, tv e stampa è scomparso in queste ore, a 96 anni d’età. Lo speciale condotto da Monica Maggioni proseguirà la staffetta di tributi di mamma Rai intrapresa nella giornata di oggi. Sergio Zavoli, storia di un cronista vuole raccontare la vita e la carriera dell’ex parlamentare, ex direttore del GR1 ed ex presidente della Rai. Il corpo del cronista verrà tumulato nella giornata di domani a Rimini, città scelta per il suo ultimo tratto di vita. Sergio Zavoli, storia di un ... Leggi su giornal

RaiCultura : E' morto Sergio Zavoli, giornalista, scrittore e politico italiano. Ha lavorato in RAI dal 1947 e ne è stato presid… - Davide : Pochi minuti da un documentario di Sergio Zavoli del 1968, che racconta della rivoluzione psichiatrica di Franco Ba… - matteorenzi : Con la scomparsa Sergio #Zavoli l’Italia perde un grande uomo. Ti sia lieve la terra, Maestro - Artemisia502 : RT @andreapurgatori: Addio a Sergio Zavoli, l'intellettuale della televisione - AntonioMissere : Sergio Zavoli, grazie per tutto! Per me sei alla sommità del Giornalismo: Unico! Grazie ancora! -