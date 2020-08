Quo Vadis, Aida? in Concorso a Venezia 77 (Di mercoledì 5 agosto 2020) Quo Vadis, Aida? di Jasmila Zbanic in Concorso a Venezia 77 Venezia 77: Amants (Lovers) di Nicole Garcia in Concorso The World to Come di Mona Fatvold, in Concorso a Venezia… Il film (Quo Vadis, Aida? Venezia 77) ha avuto un budget pari a 3,5 milioni di euroLe sue riprese si sono tenute dal 15 maggio all’11 luglio 2019 in Bosnia Ed Erzegovina. E’ un Film dell 2020 scritto e diretto da Jasmila Zbanic (che ne cura anche la sceneggiatura), sul massacro di Srebrenica. Case di produzione Deblokada Film, Digital Cube, N279 Entertainment, Razor Film Produktion GmbH, Extreme Emotions, Indie Prod. Produttori ( Quo Vadis, Aida? ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : Quo Vadis Quo vadis Salvatores? Una mappa per viaggiare attraverso le sue tappe cinematografiche la Repubblica Venezia. Un festival “fisico” e in presenza, più snello, “europacentrico” e femminile

Venezia. Il direttore della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, Alberto Barbera, ha deciso di sfidare il coronavirus e proporre, dal 2 al 12 settembre prossimi, uno dei primi se n ...

Cinema, Venezia in cerca di un'identità possibile

Mancano i divi e le dive internazionali e Venezia con una trentina di film italiani riempie i tappeti rossi di protagonisti locali. A qualcuno basterà. La pandemia ha colpito duramente il cinema, le c ...

