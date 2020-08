Questa immagine non mostra «nuove specie di coralli» trovate alle Galapagos (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il 4 agosto è stata pubblicata su Facebook un’immagine di quello che sembra un essere vivente marino. La foto è accompagnata da questo commento: «nuove specie di coralli trovate vicino alle Isole Galapagos». Questa è una notizia falsa. Post pubblicato su Facebook il 4 agosto 2020 – Fuori contesto La foto oggetto della nostra analisi infatti non mostra delle «nuove specie di coralli trovate vicino alle Isole Galapagos». L’immagine è in realtà un’elaborazione digitale artistica pubblicata online il 27 agosto 2017, come si ... Leggi su facta.news

Un'immagine della strada per Stulles ... "Strade sicure e ben percorribili sono una priorità importante del nostro concetto di mobilità. Con questo vogliamo aumentare la qualità della vita dei ...

Galaxy Note 20, Tab S7, Watch 3, Z Fold 2 e Buds Live: video e foto ufficiali

E' un Evan Blass decisamente scatenato quello delle ultime ore: il leaker ha anticipato di fatto tutti i prodotti che Samsung presenterà oggi all'evento Galaxy Unpacked, pubblicando in rete immagini e ...

