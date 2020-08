Puglia: maltempo, allerta per temporali. Potenza: col salvagente in strada per il nubifragio Protezione civile, previsioni meteo (Di mercoledì 5 agosto 2020) Persiste fino alle 20 l’allerta maltempo della Protezione civile per la Puglia. Si fa riferimento a temporali e possibili grandinate con raffiche di vento. Oggi si registra anche un calo significativo delle temperature. La situazione di allerta meteo riguardante la Puglia e, in generale, il sud Italia, è tale da ieri. L’immagine, tratta da video diffuso da un cittadino, si riferisce a Potenza. nubifragio ieri mattina e c’è chi si è attrezzato con il salvagente per stare in strada. L'articolo Puglia: maltempo, allerta per temporali. Potenza: col ... Leggi su noinotizie

