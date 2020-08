Programmi TV di stasera, mercoledì 5 agosto 2020. «Sergio Zavoli, storia di un cronista», Rai1 ricorda il grande giornalista con uno speciale condotto da Monica Maggioni (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sergio Zavoli Rai1, ore 21.35: SuperQuark Sergio Zavoli – storia di un cronista Sergio Zavoli, storia di un cronista: questa sera uno speciale condotto da Monica Maggioni racconta la storia dell’uomo che ha reinventato la televisione italiana attraverso il racconto di chi lo ha conosciuto, i ricordi degli amici, ma anche un percorso nella sua passione civile, nella sua dedizione al Servizio Pubblico e nei suoi indimenticabili Programmi. Rai2, ore 21.20: Squadra speciale Cobra 11 – 1^Tv 23×15 – I guardiani di Engonia: Durante un evento di gioco ... Leggi su davidemaggio

SimoNetOnTheNet : Povero #SuperQuark, a 'sto giro bistrattato: prima lo mandano in onda insieme a #chilhavisto, potendo scegliere una… - ams_kohaku : Scusate @RaiUno ma in prima serata trasmettete qualsiasi cosa, anche mediocre, e l'omaggio a Zavoli lo trasmettete… - SpettacoloNews1 : Cosa guardare stasera in TV: i programmi di mercoledì 5 agosto - - zazoomblog : Stasera in tv mercoledì 5 agosto 2020 programmi e film: Zavoli storia di un cronista Come sorelle Chicago Fire -… - SalvatoreCow : #staseraintv #5agosto Rai1 ricorda #SergioZavoli (salta #superquark) #unfragilelegame #comesorelle crossover tra… -