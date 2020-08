Pierluigi Diaco annuncia: “Grande lutto” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Pierluigi Diaco ad Io e Te annuncia un grande lutto. Commozione in studio. Il conduttore chiede un applauso commosso a tutto lo studio Pierluigi Diaco, nella puntata di Io e Te andata in onda oggi, ha mostrato ancora una volta una grandissima sensibilità. Il conduttore ha aperto la trasmissione con un pensiero per Sergio Zavoli, un grande giornalista scomparso proprio oggi. “Un grande lutto” ha esclamato il giornalista che ha spiegato come Zavoli fosse un gentiluomo dell’informazione italiana, il più grande giornalista. Un inizio di puntata interamente dedicato all’illustre collega, con tanti video e contributi vissuti con grande pathos dallo studio, arrivato alla commozione. Ed è stato poi Diaco a chiedere un applauso per lo scomparso ... Leggi su bloglive

