"Navi quarantena per i migranti? Sarà un disastro". L'infettivologo stronca Lamorgese (Di mercoledì 5 agosto 2020) "Le Navi-quarantena? Rischiano di creare focolai invece che evitarli. L'effetto potrebbe essere come quello della Diamond Princess in Giappone all'inizio dell'epidemia". A stroncare il piano del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese per risolvere la questione coroNavirus e immigrazione è l'infettivologo Massimo Galli in un'intervista all'Huffington post. "In linea generale - dice Galli - se ci sono persone che devono fare la quarantena non sapendo se sono infettate o no, diventa complicato nel momento in cui ti arriva un focolaio da gestire. Se poi le strutture a terra sono inadeguate, sei da capo a dodici. Paradossalmente sarebbe diverso se si mettesse su una nave tutto un gruppo di infetti con uno staff medico e tutte le necessarie cautele". ... Leggi su iltempo

AMorelliMilano : DELIRIO! Gli italiani pagano quasi 10 milioni in tre mesi per le navi da quarantena degli immigrati che ogni giorno… - LegaSalvini : #MORELLI: CONTE SENZA VERGOGNA!! Lo stato di Emergenza? Lo vuole prorogare perché altrimenti non si possono noleggi… - tempoweb : 'Si rischia l'effetto Diamond Princess' #coronavirus #immigrazione #quarantena #5agosto - nuovalepanto : RT @Raffael31784437: Ma mentre i migranti fanno la quarantena sulle Navi extra lusso , perché non fate rotta verso la Tunisia e li riscaric… - graneroazzurro : RT @AzzurraBarbuto: Le navi non dovremmo usarle per la quarantena ma per rimpatriare i tunisini giunti illegalmente. Appena sbarcati andreb… -