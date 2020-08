Mulan arriverà su Disney+ negli Stati Uniti, al prezzo di 29,99 dollari (Di mercoledì 5 agosto 2020) Disney ha appena confermato che Mulan, l’attesa pellicola diretta da Niki Caro, arriverà su Disney+ a partire dal 4 settembre, ma non sarà inclusa nel prezzo dell’abbonamento mensile. Una scelta che ha già fatto discutere moltissimo, considerando che per guardare il contenuto sarà necessario pagare ben 29,99 dollari extra. Per il momento, solo i consumatori statunitensi, canadesi e neozelandesi potranno guardare Mulan su Disney+. negli altri paesi, il film dovrebbe arrivare direttamente al cinema. Probabilmente, Disney sta sperimentando questa distribuzione per tentare di migliorare la situazione economica duramente colpita dall'emergenza sanitaria. Inoltre, in America i contagi di Coronavirus continuano ad aumentare giorno ... Leggi su optimagazine

