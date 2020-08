Michele Morrone, due di picche da Cristina Buccino: il retroscena (Di mercoledì 5 agosto 2020) Michele Morrone, due di picche da Cristina Buccino: è quel che rivela il magazine Chi. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha raccontato che il fascinoso attore di 365 giorni, film Netflix di successo, avrebbe “inondato di messaggi” l’influencer, dando vita a un corteggiamento molto deciso. La Buccino, però, non avrebbe fatto una piega e … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Novella_2000 : Michele Morrone, dopo Belen, vicino a Cristina Buccino? - snowflakesR1998 : Michele Morrone tanta roba - IsaeChia : #MicheleMorrone, dopo #BelenRodriguez l’attore ci prova con #CristinaBuccino? L’indiscrezione (e la reazione di lei… - toysblogit : Michele Morrone ci prova con Cristina Buccino? - gossipblogit : Michele Morrone ci prova con Cristina Buccino? -

