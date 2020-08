La tristezza negli occhi di Marylin e quel desiderio di essere amata (Di mercoledì 5 agosto 2020) Quando canta “I wanna be loved by you” in “A qualcuno piace caldo”, Marylin Monroe ha trentatré anni. È da tempo la donna più bella del mondo, la più desiderata, la più ambita, l’ossessione degli americani che però non la sposerebbero né la amerebbero. E come potrebbero. In casa vorrebbero Doris Day Leggi su ilfoglio

danilorebecchi : RT @i_pittore: Guardatele negli occhi, le donne, e se vedete un velo di tristezza o malinconia, più o meno nascosto, più o meno profondo, s… - fiorenza582 : @SIANAGIOVANNI @doluccia16 Lo striscione l’ha fatto fare lui, che tristezza quei poverini che hanno dovuto partecip… - DrGalerie : Guardatele negli occhi, le donne, e se vedete un velo di tristezza o malinconia, più o meno nascosto, più o meno pr… - Dida_ti : RT @i_pittore: Guardatele negli occhi, le donne, e se vedete un velo di tristezza o malinconia, più o meno nascosto, più o meno profondo, s… - kermit290179 : RT @InPoesie: Dolce amica tristezza, ti ho incontrata negli occhi di fanciulla. Dolce compagna malinconia, ti ho perduta nelle cose mai vis… -

Ultime Notizie dalla rete : tristezza negli Migranti positivi al coronavirus a Roccella, il Sindaco: 'Hanno tristezza negli occhi, nostro dovere ospitarli' Strill.it Beirut: una tragedia nazionale

Guardo con profonda tristezza le immagini della distruzione provocata dalle violente esplosioni e sono incredula. Il primo pensiero è stato per gli amici e per le persone con le quali ho lavorato ...

Mons Chiarinelli: un maestro, una guida, un amico per tutti

La scomparsa don Lorenzo segna la perdita di un punto di riferimento sicuro per la Chiesa locale e la comunità reatina, ma anche per la Chiesa italiana Quel mattino del 21 gennaio del 1983, quando dal ...

Guardo con profonda tristezza le immagini della distruzione provocata dalle violente esplosioni e sono incredula. Il primo pensiero è stato per gli amici e per le persone con le quali ho lavorato ...La scomparsa don Lorenzo segna la perdita di un punto di riferimento sicuro per la Chiesa locale e la comunità reatina, ma anche per la Chiesa italiana Quel mattino del 21 gennaio del 1983, quando dal ...