Isola di Gallinara: Stato può esercitare prelazione su magnate ucraino (Di mercoledì 5 agosto 2020) Lo Stato può esercitare il diritto di prelazione sul magnate ucraino Olexandr Boguslayev che ha acquiStato l’Isola di Gallinara per 10 milioni di euro. Il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini ha confermato l’interesse dello Stato verso l’Isola di Gallinara con una telefonata al sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis. L’Isola a forma di tartaruga, riserva … L'articolo Isola di Gallinara: Stato può esercitare prelazione su magnate ucraino è Stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

