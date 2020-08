Infortunio Dybala, l’argentino vuole esserci a tutti i costi (Di mercoledì 5 agosto 2020) Infortunio Dybala, l’argentino vuole esserci a tutti i costi. Contro il Lione sarà una corsa contro il tempo, intensificato il recupero Paulo Dybala vuole esserci a tutti i costi. L’argentino sta lavorando duramente per giocare l’ottavo di finale contro il Lione, come riportato dal Corriere dello Sport in edicola oggi. Sarà una sfida importantissima per il calciatore sudamericano, al quale è stato assegnato il premio di miglior giocatore della stagione. In caso di recupero Sarri lo schiererà come falso nueve. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

