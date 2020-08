Il latte vaccino: tutto quello che c’è da sapere (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il latte vaccino: tutto quello che c’è da sapere. È da tempo immemore che il latte fa parte della dieta dell’homo sapiens. Di solito viene consumato tal quale, ma spesso anche sotto forma di cacio e trova largo impiego anche nell’industria dolciaria e alimentare in genere. Per la legge «il latte alimentare è il prodotto ottenuto dalla mungitura regolare, ininterrotta e completa di animali in buono stato di salute e nutrizione», lo dice un regio decreto del 1929. Nella definizione legale di latte buono per l’alimentazione rientra a pieno titolo, naturalmente, il latte di mucca o latte vaccino, che poi è quello che si ... Leggi su pianetadonne.blog

le proteine del latte vaccino e il frutto di questa fermentazione ha degli effetti molto importanti per lo sviluppo e le funzioni del sistema immunitario e quindi abbiamo dimostrato che questa ...

i ricercatori hanno valutato gli effetti sull’intestino di un tipo di latte vaccino caratterizzato da un diverso profilo di caseine, le principali proteine contenute nel latte. In particolare, tale ...

