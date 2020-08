GP 70° anniversario, Leclerc: “Podio di domenica scorsa ottima base di partenza” (Di mercoledì 5 agosto 2020) “Per la seconda volta in questa stagione gareggiamo sulla stessa pista per due domeniche consecutivamente. Fortunatamente siamo a Silverstone, un tracciato sul quale è sempre bello guidare e dove abbiamo ottenuto un podio che ha dato morale a tutta la squadra. Il lavoro svolto la settimana scorsa potrà essere un’ottima base di partenza per il weekend cui andiamo incontro anche se ogni corsa fa storia a sé”. Così Charles Leclerc anticipa al sito ufficiale della sua scuderia i temi del Gran Premio del 70° anniversario che si correrà ancora a Silverstone domenica, a sette giorni dal GP di Gran Bretagna in cui il pilota monegasco della Ferrari ha centrato un ottimo podio: “Come già domenica ... Leggi su sportface

Motorsport_IT : #F1 | #GP70Anniversario: aggiunti cordoli alle #Becketts - motorboxcom : #F1 Per scongiurare nuovi tagli sulle gomme a #Silverstone si è deciso di ripristinare il cordolo alle #Becketts in… - monica_vecchi : Formula 1, GP del 70° anniversario a Silverstone: le news della Ferrari | Sky Sport - FormulaPassion : #F1 | #Ferrari, #Vettel fiducioso: “Buona occasione per ritrovare il feeling con la #SF1000” -

Ultime Notizie dalla rete : 70° anniversario