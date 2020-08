Getafe, Bordalas: «Inter? Non meritavamo questo finale di stagione» (Di mercoledì 5 agosto 2020) José Bordalas ha parlato al termine del match di Europa League contro l’Inter: le dichiarazioni del tecnico del Getafe José Bordalas, allenatore del Getafe, ha parlato al termine del match di Europa League contro l’Inter, costato l’eliminazione dalla competizione. PRESTAZIONE – «Peccato, la squadra aveva Interpretato la partita in maniera fenomenale. Sono orgoglioso di questi ragazzi, avessimo segnato il rigore la partita avrebbe potuto anche cambiare. Ma non voglio incolpare nessuno, può succedere. Ora dobbiamo riposarci e pensare alla prossima stagione. questo è il calcio, però non meritavamo un finale di stagione ... Leggi su calcionews24

lazarismo : RT @biscione_blog: Piccola postilla: c'è un signore di una certà età di uno certo paese della Liguria che, insieme a qualche suo amichetto,… - biscione_blog : Piccola postilla: c'è un signore di una certà età di uno certo paese della Liguria che, insieme a qualche suo amich… - passione_inter : Inter-Getafe, Bordalas: 'E' davvero un peccato. Se avessimo segnato il rigore sarebbe cambiato tutto' -… - FcInterNewsit : Getafe, Bordalas: 'Peccato, ma sono orgoglioso dei ragazzi, Il rigore? Può succedere' - FlavioMTassotti : @cortomuso @OfficialZecca Mi permetto @cortomuso... #Bordalas è un ottimo allenatore, che da anni sta facendo mirac… -