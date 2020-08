Genova: il ponte riapre con lunghe code e il motivo è sconvolgente (Di mercoledì 5 agosto 2020) Un po’ esagerata la reazione di alcuni passanti, sul nuovo ponte di Genova. Lì, due anni fa, perdevano la vita 43 persone ponte Genova San Giorgio (Fonte foto: ivg.it)Lunedì 3 agosto, Genova ha riavuto il suo ponte. Due anni dopo i tragici fatti che costarono la vita a 43 persone, il ponte Genova San Giorgio è di nuovo lì, a favorire il passaggio da una zona all’altra della città. Ma per ora non è andato tutto liscio, con incredibili incolonnamenti causati non dal traffico stesso, bensì dai rallentamenti dei tanti passanti che pensano bene di farsi un selfie. Una vicenda che fa infuriare, mentre già i festeggiamenti per la riapertura del ponte, avevano ... Leggi su chenews

