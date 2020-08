Frosinone – Straniere maltrattate, minacciate e costrette a prostituirsi: albanese in carcere (Di mercoledì 5 agosto 2020) Nella tarda serata di ieri nei pressi di Caserta, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Frosinone, in collaborazione con la Squadra Mobile di Caserta, hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della DDA della Procura della Repubblica di Napoli, nei confronti di un cittadino albanese gravemente indiziato di far parte di un sodalizio, operante nella zona di Frosinone e nel casertano, professionalmente dedito al reclutamento di giovani donne Straniere avviate al circuito dello sfruttamento della prostituzione. La posizione dell’albanese, gravato di numerosi precedenti di polizia nonostante la giovane età, era al vaglio del Procuratore della DDA di Napoli, funzionalmente competente ... Leggi su ilcorrieredellacitta

