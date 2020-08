Esplosione nel porto di Beirut: il ruolo del nitrato di ammonio non trova concordi gli esperti (Di mercoledì 5 agosto 2020) A seguito delle esplosioni avvenute nel porto di Beirut il 4 agosto, attribuite alla presunta presenza di 2750 tonnellate di nitrato di ammonio, sono circolate voci di un possibile attentato, a stretto giro smentite da alcuni funzionari del Pentagono. Si conterebbero – secondo diverse fonti – circa 300mila persone senza casa, oltre 100 vittime e 4mila feriti, tra cui alcuni militari italiani della missione Onu Unifil. Il sequestro di un carico sospetto nel 2013 Nel porto sarebbero stati presenti ingenti quantità di nitrato di ammonio, lì da almeno sei anni e di cui sarebbe stata chiesta da tempo la rimozione. Sono in corso accertamenti sulle effettive cause della detonazione: i materiali diffusi nell’aria potrebbero avere inoltre ... Leggi su open.online

Anto_Giovinazzi : Un’esplosione assordante, una disgrazia che lascia senza parole. Il dolore nel vedere queste immagini e la sensazi… - NicolaPorro : L'esplosione dei misteri a #Beirut. Adesso i geni del #comitatotecnicoscientifico ci diranno come andare sui #treni… - MSF_ITALIA : Dopo l’esplosione avvenuta ieri a #Beirut (Libano), i nostri team già presenti nel paese si sono attivati per suppo… - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Posa per le fotografie nel giorno delle sue nozze, l’esplosione di Beirut la travolge (VIDEO) - comedian72 : RT @ItalianPolitics: #Beirut/1. Emergono più particolari sull'immane esplosione di ieri al porto: - le 2.750 tonnellate di nitrato d'ammoni… -