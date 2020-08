Esplosione Beirut, inferno in Libano con oltre 100 morti e più di 4mila feriti: le immagini terribili (Di mercoledì 5 agosto 2020) Esplosione Beirut Ultimi Aggiornamenti – Mercoledì 5 agosto 2020. A quindici anni di distanza dallo scoppio dell’autobomba che uccise Rafiq Hariri, la cui morte ha messo fine all’occupazione siriana del Libano cambiando il volto del Paese, un’altra deflagrazione ha colpito la capitale del Libano. Le vittime sono più di cento e i feriti oltre quattromila feriti, ma si tratta di un bilancio provvisorio: sono ancora molti i dispersi. Tra i feriti pure un militare italiano, il caporal maggiore Roberto Caldarulo, del battaglione Gestione Transiti (RSOM) di Bari. Stando alla versione ufficiale, riportata dal presidente del Libano, Michel Aoun, a provocare l’Esplosione ... Leggi su urbanpost

ilpost : Secondo Al Arabiya ci sarebbero state almeno due esplosioni, ma anche su questo non c’è molta chiarezza. Secondo al… - ilpost : Per il momento non si conoscono ancora le cause dell'esplosione, ma circolano decine di video molto impressionanti:… - team_world : Immagini strazianti continuano ad arrivare dall’esplosione a #Beirut. Tutto il nostro sostegno e le nostre preghi… - bar_rubino : RT @RiccardoNoury: La cosa paradossale, che spiega molto del Libano di questi anni, è che subito Israele ed Hezbollah si sono affrettati a… - angiuoniluigi : RT @fanpage: #Libano Alla base della terribile esplosione a Beirut ci sarebbe il Il nitrato di ammonio Di cosa si tratta -