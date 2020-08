De Jong è il De Ligt del Barcellona: tanti soldi per l’Ajax, ma attese fin qui tradite (Di mercoledì 5 agosto 2020) L’annata del Barcellona è stata turbolenta, per Frenkie De Jong lo è stata un po’ di più. Louis Van Gaal aveva compiuto una diagnosi molto accurata, in un’intervista rilasciata a Ziggo Sport lo scorso marzo, prima del lockdown. Gioca solo per il prezzo che è costato, ne sono certo. Valverde lo voleva fortemente ma ora c’è Setien in panchina e la domanda è se continuerà a giocare dal momento che non è stato l’allenatore attuale a volerlo. Dell’Ajax entusiasmante del guardiolista Erik Ten Hag, De Jong fu il primo ad essere acquistato, prima ancora che finisse la stagione. I blaugrana non batterono ciglio e accontentarono la richiesta degli olandesi di 75 milioni di euro. Autore di un’annata strepitosa, davvero in pochi espressero pareri ... Leggi su ilnapolista

MILANO. Il Fondo Elliott ha deciso di confermare Pioli, lasciando perdere la pista Rangnick. Ma non ha cambiato la sua filosofia nell'approccio alla costruzione della squadra rossonera. Il Milan dovrà ...

