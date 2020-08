Benefit corporation: cosa sono e quali sono i loro obiettivi. Ecco qualche esempio. (Di mercoledì 5 agosto 2020) Nel mondo di oggi, le imprese hanno un ruolo fondamentale per la tutela dell’ambiente, per il miglioramento della società e il benessere dei cittadini. Tali consapevolezze sono confermate da diverse ricerche, tra cui quella condotta da Havas Media e Accenture già nel 2014, che rivela che l’86% dei cittadini del mondo pensa che le aziende abbiano un ruolo cruciale nel miglioramento delle loro vite, al pari dei Governi. Ogni impresa, così come ogni persona, può quindi dare il proprio contributo per il benessere del Pianeta e della società. Ed è proprio da questo punto di partenza che nascono le Benefit corporation o B Corp, aziende che lavorano in prima linea per offrire prodotti sicuri e di alta qualità ma che, allo stesso ... Leggi su quifinanza

vendittigiusep1 : RT @NWGEnergia: Una Benefit Corporation per statuto aziendale. Perché una bella storia è tale quando le parole sono accompagnate dai fatti.… -

Ultime Notizie dalla rete : Benefit corporation Novamont si trasforma in società benefit e ottiene la certificazione BCorp Il Sole 24 ORE Il Gruppo Chiesi aderisce a 'Unlock the change'

Le B Corp lanciano una campagna congiunta per invitare imprese e consumatori ad accelerare verso un futuro sostenibile. Anche Davines partner nella community Il Gruppo Chiesi, in qualità di B Corp e S ...

Le B Corp lanciano una campagna congiunta per invitare imprese e consumatori ad accelerare verso un futuro sostenibile. Anche Davines partner nella community Il Gruppo Chiesi, in qualità di B Corp e S ...