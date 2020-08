Antonella Elia, ancora critiche per il suo comportamento: quanti attacchi! (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il comportamento di Antonella Elia ha lasciato tutti senza parole con la sua voglia di perdonare anche il suo fidanzato dopo gli errori a Temptation Island Non finiscono gli attacchi ad Antonella Elia dopo l’ultima edizione di Temptation Island. La bionda conduttrice è stata protagonista assoluta prima lasciando il fidanzato, per poi incontrarlo nuovamente dopo … Leggi su viagginews

trash_italiano : ANTONELLA ELIA CHE LO LASCIA PER LA SECONDA VOLTAAAAAAAAAAAA VOLIAMOOOOOOOOOOOO #TemptationIsland - trash_italiano : bravissima Taylor Swift che dopo aver pubblicato l'album ha deciso di partecipare a #TemptationIsland per supportare Antonella Elia ?? - stazzitta : TI AMO MA MI FAI SCHIFO. La sintesi di Antonella Elia, ho solo applausi. #TemptationIsland - giorgiafs1 : RT @trash_italiano: Spero che Antonella Elia si prenda il tempo per fare la scelta più giusta. E con tempo intendo queste poche settimane p… - lucio22673283 : Linkiesta 'Siamo tutte Antonella Elia': il coming out sulla violenza taciuta e su come se ne esce. -