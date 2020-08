Abbonamenti Atac non usati durante il lockdown: ecco come fare per il rimborso, tutte le info (Di mercoledì 5 agosto 2020) Si può chiedere il rimborso per gli Abbonamenti Atac che non sono stati utilizzati durante il lockdown. come rende noto l’assessore Mauro Alessandri sulla propria pagina Facebook, dal 10 agosto sarà disponibile un sito specifico (www.rimborsimetrebuscovid.Atac.roma.it) – dove si potranno trovare tutte le indicazioni e le informazioni utili. Si potrà prolungare l’abbonamento o verrà rilasciato un voucher. Abbonamenti Atac non usati durante il lockdown: ecco come fare per il rimborso Si potrà richiedere il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

virginiaraggi : Siamo arrivati ormai a oltre 10mila richieste per gli abbonamenti Atac under 16. Un bel risultato ottenuto in poco… - CorriereCitta : Abbonamenti #Atac non usati durante il lockdown: ecco come fare per il rimborso, tutte le info - carlo112244 : RT @virginiaraggi: Siamo arrivati ormai a oltre 10mila richieste per gli abbonamenti Atac under 16. Un bel risultato ottenuto in poco più d… - GeaPilato : RT @virginiaraggi: Siamo arrivati ormai a oltre 10mila richieste per gli abbonamenti Atac under 16. Un bel risultato ottenuto in poco più d… - sabrinatehilim : RT @virginiaraggi: Siamo arrivati ormai a oltre 10mila richieste per gli abbonamenti Atac under 16. Un bel risultato ottenuto in poco più d… -