Totti da Gattuso: "Tutta Italia tifa Napoli" (Di martedì 4 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 04 AGO - Visita a sorpresa a Castelvolturno: Francesco Totti, accompagnato dall'ex compagno della Roma scudettata Vincent Candela, si e' recato questa mattina in visita al centro ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Totti a Castelvolturno: “Io e tutta Italia speriamo nel passaggio del t… - mattinodinapoli : Totti da Gattuso a Castel Volturno: «Tutta Italia tifa Napoli in Europa» - LuisGamezVE : RT @napolimagazine: VISITA A SORPRESA - Totti da Gattuso a Castel Volturno: 'Tutta Italia tifa Napoli' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VISITA A SORPRESA - Totti da Gattuso a Castel Volturno: 'Tutta Italia tifa Napoli' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VISITA A SORPRESA - Totti da Gattuso a Castel Volturno: 'Tutta Italia tifa Napoli' -

Ultime Notizie dalla rete : Totti Gattuso

Francesco Totti gira l’Italia in lungo e largo per consolidare la sua nuova attività di procuratore sportivo. Oggi l’ex attaccante si trovava a Castel Volturno assieme a Vincent Candela per far visita ...(ANSA) - ROMA, 04 AGO - Visita a sorpresa a Castelvolturno: Francesco Totti, accompagnato dall'ex compagno della Roma scudettata Vincent Candela, si e' recato questa mattina in visita al centro ...