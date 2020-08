Sulla revoca ai Benetton un altro rinvio (Di martedì 4 agosto 2020) Giuseppe Marino De Micheli: "La situazione è complicata". L'ira dei parenti delle vittime Perfino gli slogan si fanno più cauti. In quindici giorni, si è passati dalla buffa esultanza a fumetti di Danilo Toninelli («I Benetton sono fuori da Autostrade») alla più burocratica presa d'atto di ieri sul Blog delle stelle: «Abbiamo dato il via all'estromissione di Atlantia, del gruppo Benetton, dal controllo di Autostrade per l'Italia». Il percorso insomma, è solo al «via», come ammette il ministro per le Infrastrutture Paola De Micheli. Dopo un primo appuntamento del 27 luglio saltato, il 30 luglio aveva annunciato: «Per il 3 agosto saranno definiti gli accordi societari tra Cdp e Atlantia». E per mercoledì si prevedeva una firma sul memorandum che regola il ... Leggi su ilgiornale

