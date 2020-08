Roma, Fonseca: «Livello altissimo in serie A. Il gruppo si è unito» (Di martedì 4 agosto 2020) Paulo Fonseca, tecnico della Roma, è intervenuto in una lunga intervista ai microfoni di AS. Ecco le sue dichiarazioni Paulo Fonseca, tecnico della Roma, è intervenuto in una lunga intervista ai microfoni di AS. Ecco le sue dichiarazioni sul campionato dei giallorossi e sul suo primo anno in Italia: «Com’è andato il primo anno? Bene. Il calcio italiano è stato una grande sorpresa per me, ha un Livello altissimo. Sapevo che le squadre fossero forte e organizzate, ma non si difendono soltanto. Il miglior marcatore d’Europa è stato Immobile, è un campionato offensivo, con molti gol e spettacolo. Il gruppo si è unito, abbiamo fatto un finale di campionato fantastico, pareggiando solo contro ... Leggi su calcionews24

Fprime86 : RT @cmdotcom: #Fonseca: 'Zaniolo e Pellegrini il futuro, la Roma non può investire come Inter e Juve. #Dzeko? 16 gol senza rigori, altri...… - FabrizioMaretti : @francescaferraz Coach Fonseca lo ha dimostrato anche restando a Roma durante il lockdown a Marzo, quando tutti sca… - sportli26181512 : Fonseca: 'Zaniolo e Pellegrini il futuro, la Roma non può investire come Inter e Juve. Dzeko? 16 gol senza rigori,… - cmdotcom : #Fonseca: 'Zaniolo e Pellegrini il futuro, la Roma non può investire come Inter e Juve. #Dzeko? 16 gol senza rigori… - siamo_la_Roma : ??? #Ibanez presente e futuro della #ASRoma ???? Il difensore classe '98 è diventato un punto fermo per #Fonseca ?? I… -