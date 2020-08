PS5 e Xbox Series X: secondo il CEO di Take-Two il cambio dei prezzi per i giochi next-gen è 'giustificato' (Di martedì 4 agosto 2020) Take-Two ha confermato che sta aumentando il prezzo dei suoi giochi next-gen e ha spiegato perché lo sta facendo mentre ci avviciniamo al lancio di PS5 e Xbox Series X.Il publisher ha già annunciato che lancerà NBA 2K21 a $ 70, $ 10 in più rispetto ai titoli attuali. Ma sembra proprio che altri giochi della compagnia seguiranno la stessa strada. Il CEO Strauss Zelnick ha parlato della questione in un'intervista con GamesIndustry International:Leggi altro... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Il prezzo dei giochi #PS5 e #XboxSeriesX: il cambio è giustificato secondo il CEO di Take-Two. - WPitaliacom : Pad PS5 vs Xbox Series X, i Sony non compatibili e Microsoft gongola. Acquista Xbox One S ad un prezzo incredibile… - tuttoteKit : Take-Two: molti titoli old-gen arriveranno su #PS5 e Xbox Series X #PS4 #TakeTwo #XboxOne #XboxSeriesX #tuttotek - GamingToday4 : GTA 5 su PS5 e Xbox Series X arriverà solo alla fine del 2021 - Multiplayerit : Xbox Series X: 'i pad Xbox One funzionano con tutti i giochi' è la frecciata a PS5 -