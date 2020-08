Ok Aula: stazione Metro C Amba Aradam intitolata a Giorgio Marincola (Di martedì 4 agosto 2020) Roma – Virginia Raggi lo aveva gia’ annunciato giovedi’ scorso, oggi l’Assemblea capitolina lo ha ratificato. Dopo una petizione online che ha raccolto migliaia di firme e nonostante il ‘no’ del VII Municipio – motivato oggi in Aula dalla minisindaca Monica Lozzi con “problemi di toponomastica”, assicurando che “nessuno di noi e’ fascista” – la futura stazione della Metro C di Roma che colleghera’ quelle di San Giovanni e dei Fori Imperiali verra’ intitolata alla memoria dell’italo-somalo Giorgio Marincola, il primo partigiano nero d’Italia, e non – come originariamente previsto seguendo la toponomastica della via dove insistera’ la struttura – ... Leggi su romadailynews

