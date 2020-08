Nuova funzione di Netflix per la riproduzione di un video (Di martedì 4 agosto 2020) E’ stata rilasciata una Nuova funzione di Netflix che permette di velocizzare o di rallentare la riproduzione di un video. L’aggiornamento era in fase di test da più di un anno. Questa funzionalità, che non sembra certo essere niente di eccezionale, in realtà, va perfettamente incontro alle esigenze di quegli utenti che vogliono gustarsi al meglio una scena o che vogliono velocizzare la visione di una puntata un po’ troppo noiosa. La Nuova funzione arriverà su tutte le versioni della piattaforma, quindi sia sull’app per smartphone e tablet, sia sulla versione desktop. Il rilascio, però, sarà graduale dunque potranno volerci giorni o addirittura, delle settimane. In cosa consiste questo opzione di ... Leggi su quotidianpost

