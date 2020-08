Multato perché vendeva giocattoli sotto Covid. Tutti solidali col negoziante, io penso al bambino (Di martedì 4 agosto 2020) Questa foto è stata scattata a Folgaria (Trento), pochi giorni fa. Il titolare ha esposto il motivo della chiusura, alcuni gli hanno espresso solidarietà, la mia solidarietà è per il bambino. Non ho gli strumenti per fare i conti in tasca a un negozio, ma non è difficile immaginare le difficoltà. Ne scrivo perché penso che quest’attività commerciale abbia infranto la legge per aver venduto un gioco, ignoro quale, ma lo ha fatto, quando non poteva. Le verifiche hanno portato alla luce la gravissima infrazione solo ora, tanto da “fargliela pagare” adesso, quando ne sappiamo qualcosa in più di questo virus, abbastanza da rispettare il diritto inalienabile dei bambini al gioco. Ricordo i primi giorni di quarantena e l’isteria collettiva nei supermercati, lo scaffale ... Leggi su ilfattoquotidiano

