Lakers sicuri del 1° posto a Ovest, Gallinari ko contro Denver (Di martedì 4 agosto 2020) ORLANDO (USA) (ITALPRESS) – Vittoria e primo posto assicurato a Ovest per i Lakers. Dopo la sconfitta incassata dai Raptors, contro Utah il grande protagonista è Anthony Davis: 42 punti e 12 rimbalzi con 13/28 al tiro e quattro triple a bersaglio per la comoda vittoria di Los Angeles (116-108). Nella notte italiana nuova sconfitta invece per i Grizzlies, fermati anche dai Pelicans di Nicolò Melli (5 punti e 4 assist in 20 minuti di gioco): 109-99 il punteggio finale, un successo che riapre in maniera definita la rincorsa ai due posti a Ovest ancora disponibili per i play-off. Nelle altre partite della giornata Nba primo ko a Disney World per gli Spurs, ancora privi di Marco Belinelli, sconfitti 132-130 da Philadelphia. Bene i Nuggets, che battono i Thunder al supplementare grazie ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Lakers sicuri del 1° posto a Ovest, Gallinari ko contro Denver - princigallomich : Lakers sicuri del 1° posto a Ovest, Gallinari ko contro Denver - nestquotidiano : Lakers sicuri del 1° posto a Ovest, Gallinari ko contro Denver - zazoomblog : Lakers sicuri del 1° posto a Ovest Gallinari ko contro Denver - #Lakers #sicuri #posto #Ovest -

Ultime Notizie dalla rete : Lakers sicuri Lakers sicuri del 1° posto a Ovest, Gallinari ko contro Denver Il Denaro Lakers sicuri del 1° posto a Ovest, Gallinari ko contro Denver

ORLANDO (USA) (ITALPRESS) – Vittoria e primo posto assicurato a Ovest per i Lakers. Dopo la sconfitta incassata dai Raptors, contro Utah il grande protagonista è Anthony Davis: 42 punti e 12 rimbalzi ...

Basket Nba | Davis show, i Lakers padroni ad Ovest. Ancora vittoria per i Raptors – VIDEO

Con questa vittoria i Lakers sono sicuri del primo posto nella West Conference, anche se quest’anno non ci sarà alcun vantaggio ai playoffs perché tutte le partite si giocano ad Orlando, a Disney ...

ORLANDO (USA) (ITALPRESS) – Vittoria e primo posto assicurato a Ovest per i Lakers. Dopo la sconfitta incassata dai Raptors, contro Utah il grande protagonista è Anthony Davis: 42 punti e 12 rimbalzi ...Con questa vittoria i Lakers sono sicuri del primo posto nella West Conference, anche se quest’anno non ci sarà alcun vantaggio ai playoffs perché tutte le partite si giocano ad Orlando, a Disney ...