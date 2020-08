La prevenzione in spiaggia del Pascale e di Ascierto: oltre mille visite gratuite, il bilancio (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono state 590 le visite negli ultimi tre giorni che, sommate alle 280 del week end di luglio e alle 240 di giugno a Napoli, fanno 1140 visite. Ha superato ogni ottimistica previsione la campagna di prevenzione gratuita promossa dal Pascale insieme con la Fondazione Melanoma Onlus e Cittadinanzattiva. Nel tir installato in via del Gesù a Napoli e poi in alcune località turistiche del Cilento, come Palinuro, Battipaglia, Agropoli, Vallo della Lucania, il professor Paolo Ascierto, direttore del Dipartimento Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto dei tumori di Napoli, e tutta la sua equipe (Marco Palla, Rossella Di Trolio, Luigi Scarpato, Paolo Meinardi, Fabrizio Ayala, Alfonso Amore) hanno promosso ... Leggi su anteprima24

Vacanze sicure sulle spiagge dell’Emilia-Romagna, con test a prezzo ridotto di 10 euro ai turisti e rispetto delle norme igieniche di prevenzione contro il rischio di contagio da Covid-19, grazie a ma ...

Vacanze sicure sulle spiagge dell'Emilia-Romagna, con test a prezzo ridotto di 10 euro ai turisti e rispetto delle norme igieniche di prevenzione contro il rischio di contagio da Covid-19, grazie a ma ...