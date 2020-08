Inter, la Curva Nord si schiera con Conte: duro striscione sotto la sede (Di martedì 4 agosto 2020) Dopo la vittoria per 2-0 contro l'Atalanta, Antonio Conte si era lasciato andare in uno sfogo piuttosto duro contro la società. L'ex allenatore della Juventus ha parlato di poca protezione del club nei momenti più complicati, affermando poi che il secondo posto è merito dei giocatori e dello staff e di nessun altro. Parole molto dure che hanno fatto discutere, ma il tifo organizzato nerazzurro si è schierato dalla parte dell'alleantore.striscione sotto LA Curva DELL'Intercaption id="attachment 1001787" align="alignnone" width="300" striscione Curva Nord (Twitter Marco Barzaghi)/caption"Gli Interisti veri sono con Conte". Questo il testo dello ... Leggi su itasportpress

