In aumento il numero detenuti | 3mila in più dei posti nelle carceri

AGI - Torna a salire il numero dei detenuti reclusi nei 189 penitenziari italiani: alla data del 31 luglio scorso - sono i dati aggiornati dell'Amministrazione penitenziaria - i reclusi nelle carceri del Paese sono 53.619, a fronte di una capienza regolamentare di 50.558 unità. Il sovraffollamento carcerario resta comunque contenuto rispetto ai mesi precedenti l'emergenza Covid: alla fine di febbraio, infatti, i detenuti erano ben 61.230. In seguito - anche in parte per le misure contenute nel decreto 'Cura Italia', entrate in vigore in marzo, e relative alla detenzione domiciliare con braccialetto elettronico, per chi, condannato per reati non gravi, aveva una pena residua fino a 18 mesi - il numero dei ristretti in cella è sceso a 57.846 (dato al 31 marzo), per poi ...

