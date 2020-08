Il Giornale: l’Inter sonda Allegri, che apre all’approdo in nerazzurro (biennale da 8 milioni) (Di martedì 4 agosto 2020) Sul Giornale, Nicolò Schira parla di un deja-vù. Nell’estate del 2014 Antonio Conte lasciò la Juve sbattendo la porta in faccia ad Agnelli ed al suo posto arrivò Allegri. La storia potrebbe ripetersi oggi all’Inter, a parti invertite. Le dichiarazioni, pesanti, del tecnico nerazzurro dopo Atalanta-Inter hanno minato il rapporto con la dirigenza del club e adesso potrebbero portare ad una rottura. L’Inter crede in Conte, scrive Schira, ma si è cautelata per un suo eventuale addio. “Ecco perché l’Inter si è già cautelata, sondando Max Allegri”. E Allegri ha aperto la porta all’Inter, continua Schira. “Nei giorni scorsi il livornese ha aperto all’approdo in ... Leggi su ilnapolista

