Guadagnini lascia il Milan: guidava la comunicazione dal 2017 (Di martedì 4 agosto 2020) Fabio Guadagnini, Chief Communication Officer del Club, e AC Milan hanno concordato di concludere il rapporto professionale che li lega a decorrere dal prossimo 4 settembre 2020. “Sono molto grato a Fabio per la sua costante professionalità, la sua dedizione sia nel lavoro che verso il Club – ha dichiarato l’Amministratore Delegato del Club Ivan … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Matteo75223913 : RT @86_longo: #Guadagnini lascia il #Milan. In pole per sostituirlo Pier Donato Vercellone - EternoRN93 : RT @86_longo: #Guadagnini lascia il #Milan. In pole per sostituirlo Pier Donato Vercellone - GurzoBahri : RT @86_longo: #Guadagnini lascia il #Milan. In pole per sostituirlo Pier Donato Vercellone - PaliilaP : RT @YvanGoSlow24: Ci prendono per culo perchè parliamo di Crippa e ausilio come persone dannose per l'Inter e nemmeno un giorno dopo esulta… - _giorgione_ : RT @CalcioFinanza: Guadagnini lascia il Milan: guidava la comunicazione dal 2017 -

Ultime Notizie dalla rete : Guadagnini lascia UFFICIALE – Guadagnini lascia il Milan Il Milanista Guadagnini lascia il Milan: guidava la comunicazione dal 2017

Fabio Guadagnini, Chief Communication Officer del Club, e AC Milan hanno concordato di concludere il rapporto professionale che li lega a decorrere dal prossimo 4 settembre 2020. “Sono molto grato a ...

Il professor Zecchi candidato sindaco. Il sondaggio: «Partito dei Veneti al terzo posto»

Il professor Stefano Zecchi, per 10 anni consigliere comunale nelle amministrazioni Costa e Orsoni a Venezia, torna in laguna per sfidare il primo cittadino uscente come candidato sindaco alle comunal ...

Fabio Guadagnini, Chief Communication Officer del Club, e AC Milan hanno concordato di concludere il rapporto professionale che li lega a decorrere dal prossimo 4 settembre 2020. “Sono molto grato a ...Il professor Stefano Zecchi, per 10 anni consigliere comunale nelle amministrazioni Costa e Orsoni a Venezia, torna in laguna per sfidare il primo cittadino uscente come candidato sindaco alle comunal ...