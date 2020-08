Gianluigi Nuzzi, archiviato procedimento in cui era accusato di diffamazione (Di martedì 4 agosto 2020) Archiviata accusa di diffamazione nei confronti di Gianluigi Nuzzi, ad avanzarla era stato il fratello di monsignor Donato De Bonis E’ stato archiviato il procedimento di diffamazione che accusava Gianluigi Nuzzi. Il giornalista era stato denunciato per la sua inchiesta sui rapporti tra mons. De Bonis, Ior e Andreotti. Ad avanzare l’accusa era stato il fratello di monsignor Donato De Bonis. La vicenda risale ad alcuni anni fa e adesso vede una fine per Nuzzi. A disporre l’archiviazione del procedimento è stato il gip Elena Lazzarin del Tribunale di Padova. E’ stato proprio il giornalista e scrittore a dare la notizia. Nuzzi, che è anche ... Leggi su kontrokultura

novdic600 : @ricpuglisi @LaVeritaWeb @fattoquotidiano l'agenzia della moglie di gianluigi nuzzi? - dbarbacani : Gianluigi Nuzzi camorrista -

Ultime Notizie dalla rete : Gianluigi Nuzzi Andora, il giornalista Gianluigi Nuzzi ospite della prima serata del Festival AG Noir - Il Vostro Giornale IVG.it Gianluigi Nuzzi, archiviata accusa di diffamazione/ “Su De Bonis, Ior e Andreotti…”

Il gip Elena Lazzarin del Tribunale di Padova ha disposto l’archiviazione del procedimento che vedeva accusato Gianluigi Nuzzi di diffamazione dal fratello di monsignor Donato De Bonis. A rivelarlo è ...

Massimo Bossetti, due pool al lavoro per scagionarlo: perché il caso Yara non è ancora chiuso

Caso Yara, Massimo Bossetti continua a combattere per dimostrare la sua innocenza. Nelle ultime settimane si è tanto parlato delle indagini difensive in corso, che si stanno sviluppando su due binari ...

Il gip Elena Lazzarin del Tribunale di Padova ha disposto l’archiviazione del procedimento che vedeva accusato Gianluigi Nuzzi di diffamazione dal fratello di monsignor Donato De Bonis. A rivelarlo è ...Caso Yara, Massimo Bossetti continua a combattere per dimostrare la sua innocenza. Nelle ultime settimane si è tanto parlato delle indagini difensive in corso, che si stanno sviluppando su due binari ...