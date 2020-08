Farmaci: UECOOP, cresce consumo con +15% over 64 in decennio (Di martedì 4 agosto 2020) (Teleborsa) – Con un aumento del 15% nell’ultimo decennio delle persone con oltre 64 anni cresce il consumo dei Farmaci in Italia. È quanto emerge da una elaborazione dell’Unione europea delle cooperative (UECOOP) su dati Istat in riferimento al rapporto Osmed dell’Aifa sulla spesa per medicine degli italiani con la fascia di popolazione sopra i 64anni che si aggiudica il 70% di pillole e sciroppi. Il progressivo invecchiamento della popolazione – evidenzia UECOOP – rappresenta una sfida strategica per il servizio sanitario nazionale e per il sistema del welfare pubblico e privato considerato che sono già quasi 14,7 milioni le persone che hanno superato la barriera dei 64 anni contro le 12,8 milioni di dieci anni fa. Una dinamica ... Leggi su quifinanza

Uecoop, per 2 imprese su 3 mascherine per tutto il 2020

Quasi 2 imprese su 3 (65%) prevedono che l’uso delle mascherine non finirà con l’estate ma verrà esteso addirittura a tutto il 2020 sino a dicembre. E’ quanto emerge da un monitoraggio dell’Unione eur ...

