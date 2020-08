Dybala giocatore dell'anno, Immobile il miglior bomber (Di martedì 4 agosto 2020) Paulo Dybala miglior giocatore della stagione 2019-2020 del campionato di Serie A. Lo ha reso noto la Lega Calcio che ha contestualmente eletto il miglior portiere, difensore, centrocampista, attaccante e il miglior giovane. I vincitori riceveranno il trofeo sul terreno di gioco all'inizio della Serie A 2020/2021. La classifica è stata redatta secondo le rilevazioni statistiche di Stats Perform (sistema brevettato nel 2010 con K-Sport), con l'ausilio dei dati di tracking registrati da Netco Sports. Per il calcolo finale sono state considerate tutte le partite disputate in Serie A, Coppa Italia e Supercoppa. Il portiere della Juventus, Wojciech Szczesny, è stato eletto il migliore della ... Leggi su iltempo

