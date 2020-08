Cuneo. Entro settembre sarà attivato lo Sportello Unico del Cittadino (Di martedì 4 agosto 2020) Entro settembre sarà attivato, in via sperimentale, lo Sportello Unico del Cittadino, un servizio centralizzato al quale i cittadini si potranno rivolgere, direttamente e senza lunghi tempi di attesa, per richiedere una serie di servizi comunali. “L’obiettivo è consentire ai cittadini di accedere da remoto alla maggior parte dei servizi del Comune – spiegano gli Assessori comunali Guido Lerda e Domenico Giraudo -. Le moderne tecnologie dell’informazione e della comunicazione si prestano a migliorare la qualità di erogazione dei servizi, rendendo più veloci e agevoli le modalità di contatto con gli uffici comunali. Tutto questo a prescindere dagli sportelli informativi che rimarranno operativi e fruibili”. A fianco dei ... Leggi su laprimapagina

Iniziativa rivolta ai bambini dai 6 anni in su, dei centri estivi che fanno parte della co-progettazione “Tempo Estate 2020” promossa dal Comune di Cuneo La Rete del Buon Cammino, con il sostegno del ...

Luglio si è chiuso con la settimana forse la più calda dell’anno e dopo l’ennesima ricaduta nel maltempo Atlantico con temporali, venti e grandini questo martedì 4 agosto ci fa assaporare un altro «mu ...

