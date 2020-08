Covid-19, ONU: “Riaprite le scuole o sarà catastrofe!” (Di martedì 4 agosto 2020) Covid-19, ONU ha fatto il punto della situazione relativa all’emergenza sostenendo anche la necessità di riaprire le scuole. Il Covid-19 sta continuando a colpire in modo forte e deciso il mondo. Tantissimi Paesi del globo stanno lottando strenuamente per cercare di riacquistare una certa normalità e non tutti ci stanno riuscendo. In Italia, la primissima … L'articolo Covid-19, ONU: “Riaprite le scuole o sarà catastrofe!” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

meikon82 : #ONU: scuole chiuse causa covid, catastrofe generazionale. Tranquilli: erano ciucci pure prima. - wam_the : Covid, In Europa verso la seconda ondata. Onu: catastrofe generazionale - marianatrobosky : RT @UNRIC_Italia: ?? Il Segretario Generale @antonioguterres ha lanciato oggi il Policy Brief “Istruzione al tempo di #COVID19 e oltre” ?? S… - UNRIC_Italia : ?? Il Segretario Generale @antonioguterres ha lanciato oggi il Policy Brief “Istruzione al tempo di #COVID19 e oltre… - Agenpress : Onu. Covid aumenterà fame e povertà. Non bastano aiuti umanitari per debellarle -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ONU Coronavirus nel mondo, Onu: "La chiusura delle scuole è una catastrofe generazionale". Melbourne si ribella al lockdown la Repubblica Beirut, cosa è successo: le esplosioni alla vigilia del verdetto sulla morte dell'ex premier Hariri

Beirut, l'enorme doppia esplosione che ha scosso la capitale del Libano avviene ad appena tre giorni dal verdetto del tribunale speciale incaricato dall'Onu di condurre le indagini ... aggravata ...

Libano, esplosioni a Beirut: ci sono centinaia di feriti e almeno 10 morti

Una potente esplosione ha scosso Beirut. Come mostrano alcune immagini televisive una densa colonna di fumo si alza dalla zona del porto della capitale libanese. In attesa di un bilancio più preciso d ...

Beirut, l'enorme doppia esplosione che ha scosso la capitale del Libano avviene ad appena tre giorni dal verdetto del tribunale speciale incaricato dall'Onu di condurre le indagini ... aggravata ...Una potente esplosione ha scosso Beirut. Come mostrano alcune immagini televisive una densa colonna di fumo si alza dalla zona del porto della capitale libanese. In attesa di un bilancio più preciso d ...